據美國之音報導，聯合國在一份報告中表示，中國最高領導層中缺少女性令人關切，並建議中國採用法定配額和性別均等制度，以加快實現女性在政府中的平等代表。聯合國消除對婦女歧視委員會(CEDAW)周二(5月30日)公佈的這些針對中國的建議，是與德國、冰島、聖多美和普林西比、斯洛伐克、西班牙、東帝汶以及委內瑞拉的調查結果一起提出的。

報導稱，該委員會表示，雖然中國女性在政治和公共生活中的代表有所增加，但令其關切的是，女性在第十四屆全國人民代表大會代表中的比例僅為26.54％。它敦促中國增加包括司法和外交部門在內的所有政府部門的女性人數，特別是在決策層。

該委員會指出：「2022年10月以來，中國共產黨24名政治局委員中20年來首次沒有女性，七名政治局常委中沒有女性。」

該委員會還對非政府組織的註冊受到過度限制，以及有關恐嚇和騷擾女性人權捍衛者的報導感到關切。

中國外交部沒有立即回應路透社對該報告發表評論的請求。

報導稱，聯合國還敦促中國廢除對非政府組織註冊的「過度限制」，確保女性人權捍衛者不會因工作而受到恐嚇、騷擾和報復。

學者和活動人士表示，在中國國家主席習近平擔任中共總書記的十年中，政治領域和高層政府職務中的女性人數下降，職場上的性別差距也擴大了。

報導稱，大陸的女權主義的聲音同樣遭到壓制，近年來，政府越來越強調女性作為母親和看護者等傳統角色的價值觀。