傑佛遜言論具有舉足輕重的份量，主要他將出任的副主席職務，通常是繼主席後在Fed的第二把交椅，協助安排利率決策會議的議程。

此外另一名具有投票權的費城聯準銀行總裁哈克(Patrick Harker)同一天在另一場活動上也提到，可以暫時跳過一次升息。

然而兩名Fed官員的鴿派發言，也令市場對6月的升息機率押注從先前的將近7成急降到4成左右。