傑佛遜言論具有舉足輕重的份量，主要他將出任的副主席職務，通常是繼主席後在Fed的第二把交椅，協助安排利率決策會議的議程。
此外另一名具有投票權的費城聯準銀行總裁哈克(Patrick Harker)同一天在另一場活動上也提到，可以暫時跳過一次升息。
然而兩名Fed官員的鴿派發言，也令市場對6月的升息機率押注從先前的將近7成急降到4成左右。
將成為聯準會(Fed)副主席的現任理事傑佛遜(Philip Jefferson)31日暗示，歷經10次升息後，他在6月決策會議傾向維持利率不變，使得決策成員有更多時間評估經濟前景。不過他也強調這不意味升息循環已經結束。
傑佛遜言論具有舉足輕重的份量，主要他將出任的副主席職務，通常是繼主席後在Fed的第二把交椅，協助安排利率決策會議的議程。
此外另一名具有投票權的費城聯準銀行總裁哈克(Patrick Harker)同一天在另一場活動上也提到，可以暫時跳過一次升息。
然而兩名Fed官員的鴿派發言，也令市場對6月的升息機率押注從先前的將近7成急降到4成左右。
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