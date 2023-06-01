群益台灣精選高息ETF 1日宣布配息，而本次除息日落在16日，配息發放日為7月14日，參與除息最後買進日為6月15日，群益台灣精選高息ETF 1日盤中小跌0.03元，跌幅0.16％，惟交投熱絡，開盤半小時內就爆出逾3,500張成交量。

群益台灣精選高息ETF掛牌以來績效表現卓越，今年首季報酬率高達15.52％，在台股11檔高息ETF中高居「績效王」，以5月31日盤中股價19.11元計算，上市以來累計漲幅已來到27.4％。

在績效優異表現帶領下，群益台灣精選高息ETF受益人數也節節攀升，是高息ETF中自2月以來少數受益人數呈現「周周增」者，截至5月26日受益人數已來到2萬6,974人，今年來累計激增逾1萬人，人氣強強滾，在台股高息ETF新秀中討論度極高。

不過，群益台灣精選高息ETF設有平準金機制，ETF的配息機制是「成分股的現金股息」+「可分配的資本利得」+「收益平準金制度」，故即便受益人數攀升、規模放大，也不會影響後續配息的表現，有助於配息的穩定性。