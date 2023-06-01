財新網今日公布大陸5月製造業採購經理指數（PMI）由49.5升至50.9，時隔兩個月重回擴張區間，也好過預期的49.5。去年同月為48.1。報導指出，大陸5月製造業景氣度回升至榮枯線以上，顯示製造業生產經營活動仍具韌性，但就業形勢持續惡化，企業信心也明顯下滑。

財新報導指，這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI並不一致。統計局公布的5月製造業PMI為48.8，低於4月0.4個百分點，連續兩月低於榮枯線。

從分項數據看，製造業供需小幅擴張。5月製造業生產指數升至2022年7月來最高，製造業新訂單指數重新升至臨界點以上，為過去兩年來次高，僅低於2023年2月。受訪企業表示，潛在需求改善、新客戶增加，帶動銷售增長，產量也隨之上升。分3大類產品看，投資品類是唯一生產、銷售均下降的產品，中間品類和消費品類產銷均上升。

在4月重回擴張區間後，5月新出口訂單指數繼續小幅反彈，顯示外需改善，但幅度仍有限。分類來看，中間品類新增出口量上升，消費品類、投資品類則下降。

製造業供需改善並未傳遞到就業端，5月就業情況進一步惡化，就業指數降至2020年3月來最低。月內縮減用工的企業普遍表示，員工自願離職後沒有填補空缺，更重要的是需著力控製成本。產量上升，疊加新訂單增速較低，企業處理積壓訂單能力增強，5月積壓業務量指數近5個月來首次低於榮枯線。

受工業金屬、食品和燃料等價格走低影響，製造業成本壓力持續緩和，5月製造業原材料購進價格指數在收縮區間微升，降幅仍然顯著，其中中間品類投入成本降幅最大。成本下降疊加市場競爭激烈，製造業出廠價格指數在榮枯線下小幅上升，為2016年以來次低。

供應商產能提升，再加上物流改善，推動5月供應商交貨時間指數在擴張區間小幅上升，為近3個月來最高。

儘管製造業整體景氣度改善，製造業企業家對未來1年的預期明顯下滑。5月製造業信心指數降至2022年11月以來最低，低於長期均值。不少企業擔心經濟不穩定性仍將持續，尤其是海外市場，不利於生產經營。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月財新製造業PMI冷熱不均：市場供求大幅改善，企業採購和補庫亦較為積極；與之形成對比的是就業惡化、價格水平下跌，以及樂觀預期淡化。這種分歧反映出目前經濟增長內生動力不足、市場主體信心不強的事實，更加凸顯擴大和恢復需求的重要性。當前，就業形勢嚴峻，通縮壓力累積，通過積極財政政策穩定就業、增加收入、改善預期應是政策優先選項。