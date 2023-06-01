陳妍希和陳曉結婚7年，育有1子「小星星」，近年陳妍希長居大陸，不僅方便陪伴家人，也會參與大陸綜藝節目，未料在錄影時分享家庭生活點滴的行為遭部分酸民指責「拿老公炒作」。昨(5/31)陳妍希過40歲生日，她不僅曬出生日派對照片，也說出期許：「願四十而不惑，從今往後不為小事煩惱，愛咋咋滴（愛怎樣就怎樣）」，疑似回應酸民，引來粉絲大讚帥爆。

陳妍希當年因演出《神鵰俠侶》引來網友熱議外型與前版小龍女有落差，甚至因此被虧「小籠包」、「最胖小龍女」等，但她以實力回擊負評，還以這部戲結識未來老公陳曉，最後兩人戀情修成正果，2016年完婚，同年底生下一子。

陳妍希發慶生文。（圖／翻攝自陳妍希michelle微博）

陳妍希今年初上大陸綜藝節目《半熟戀人2》，分享夫妻倆私下的互動，她透露看起來霸氣十足的陳曉私底下其實是扮演比較依賴且黏她的角色，連點個外送，陳曉都要拿陳妍希的手機去點，而陳妍希也不反對，反而很喜歡夫妻倆生活相當緊密的感覺，但這番話也曝光了陳曉私下生活技能零的事實，引來粉絲不滿，認為不該為了工作上節目出賣枕邊人。

粉絲回應陳妍希。（圖／翻攝自陳妍希michelle微博）

對此，陳妍希和陳曉未正式回應，但雙方仍常發文替彼此的作品宣傳，以行動回擊兩人關係不好的傳聞，昨陳妍希過生日，身邊不僅有老公、兒子陪伴，「阿嬌」鍾欣潼也現身，粉絲也讚她生日願望許的好，紛紛說：「你好剛我好愛！生日快樂我的寶貝！愛咋咋滴！！」、「不管誰秀，人家老公一直在」、「我特高興，她倆秀恩愛鎖死，無非陳曉少接點各種戲唄」、「陳太太生日快樂！」。