基隆「訐譙伯」酒後揮拳襲警 遭強制送醫

基隆市信義區一帶有一位俗稱「訐譙伯」的洪姓男子，其經常於酒後鬧事，2年來酒後傷人、騷擾鄰里店家案件層出不窮，多位議員亦於質詢要求市警局處理。市警局為避免洪男犯案，便執行專案勤務，針對其常出入場所對監控。沒想到洪男於5月31日酒後竟意圖揮拳襲警，警方當下依《社會秩序維護法》送辦，並戒護送醫，由醫師評估戒除洪男酒癮。市議員韓世昱表示，洪男刻意「借酒裝瘋」規避法律刑責，中央應該盡快修法，讓民眾安心。

基隆市信義區有一名獨居的洪姓男子，常出沒於東信路一帶，根據當地居民與議員說法，洪男經常喝酒後鬧事，幾乎附近店家都被其騷擾過一輪。市議員韓世昱說，洪男打人已經不是新聞，有一次甚至把無辜路人打到變成「豬頭」，而且酒後專門針對長者攻擊叫囂，非常惡質，也因此於議會要求市府一定要強力執法。對此市警局也加派人力，請員警針對洪男經常出沒場所監控，守護民眾安全。

沒想到在上月31日晚間6時許洪男又喝酒，還意圖要揮拳攻擊執勤的警員，所幸員警當下反應及時並未受傷，並當場依《社會秩序維護法》送辦，同時聯繫衛生局，將洪男依規定強制戒護送醫，由院方評估酒癮戒治之可行性，以診療方式幫助洪民戒掉酒癮。

市議員韓世昱表示，對於洪男終於被強制送醫感到欣慰又無奈，因洪男已是「累犯」，但卻仗著「酒後亂性」的法律漏洞，司法也只能處以微罪例如勞動服務等，甚至有聽到居民表示洪男竟嗆法官也不敢對他怎樣，行徑相當囂張。

韓世昱並呼籲，蔡政府已經喊了要建立「社會安全網」快8年了，但網卻「越補越大洞」，例如洪男的案例，就讓市民每天都擔心受怕，針對這種惡意「酒後亂性」危害鄉里的不肖份子，應該盡速修法嚴懲，使其不敢再犯，保障人民安全。

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