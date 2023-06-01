高雄莊姓男子出獄後照料3歲幼子，疑似為了幫兒子「戒尿布」，疑似長時間用線繩綑綁兒子的生殖器導致紅腫，被幼稚園老師發現後報警，醫院鑑定男童目前無勃起反應，生殖能力可能受損。高雄地院依成年人故意對兒童犯傷害罪判莊男2年6月，可上訴。

莊男2020年出獄後與太太離婚，接手當時3月2個月大男童的照顧，2人住在前鎮區住處。某天，男童到幼稚園上學時，老師要幫他換尿布，尿布一打開，就發現男童的生殖器不明原因紅腫、瘀青，老師懷疑男童遭家暴，立即告知園長、通報家防中心，社工和督導立即趕到學校帶著小朋友去驗傷。

驗傷結果顯示，男童陰莖從根部起瘀青腫脹，範圍延伸整個陰莖約4公分，且包皮處亦呈腫脹瘀青。瘀青腫脹處起始於陰莖根部，與正常外觀陰莖皮膚處有界線十分明顯之交界處，且交界處呈現稍微凹陷的情況，陰莖根部與陰囊交接處也有稍微凹陷之現象，推測可能是其他外物或外力所造成。

高雄地院審理時，莊男仍否認孩子的傷勢跟他有關，強調自己絕對沒有對男童下毒手，還抖出一名毒友曾到家裡幫忙他照顧男童，可能是毒友所為。他的辯護律師也強調，莊男跟小朋友關係緊密、相處融洽，不可能虐待他。

但男童母親出庭時強調，案發前幾天有回去看孩子，那時候孩子還包著尿布，莊男對孩子說「那兩包尿布用完，就不會幫你買尿布」。她認為莊男可能不想讓孩子尿在尿布上，才會用東西將孩子的生殖器綁住。

社工證稱，莊男出獄時把孩子交給他照顧時，當時孩子對莊男還表現出親暱，但當天他們和莊男對質時，孩子一直緊抱著社工，甚至不敢看莊男一眼，明顯對莊男產生恐懼。

醫院驗傷報告顯示，男童目前雖然可以如廁，但至今已5歲，卻沒有一般孩子的勃起生理反應，生殖功能可能受影響，建議青春期後定期追蹤。

法官審酌相關事證，認定莊男虐童屬實，考量他犯後態度不佳，手段殘暴且極其危險，尚未與男童生母和解，依成年人故意對兒童犯傷害罪判其2年6月，全案仍可上訴。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。