全國教師工會總聯合會、學生社團及語言學者在公共政策網路參與平台提案的「停止雙語政策」倡議，5月28日已超過萬人連署，他們今天再度召開記者會，指雙語政策是「庸才政策」，培養出來的將會是英語及專業都不夠好的人，呼籲政府應立即停止這項政策。

全教總等團體4月7日在公共政策網路參與平台提案「停止雙語政策」倡議，3天不到就超過5000人連署，達到成案的標準，而在5月28日參與連署的人數更破萬，凸顯社會對政府強推這項政策的憤怒。

全教總理事長侯俊良表示，原本的「雙語國家」政策雖已更名為「雙語」政策，但相關計畫推陳出新，經費更是不斷加碼，已造成各地方政府間的軍備競賽，若繼續下去，不僅無法提升國家競爭力，反而將嚴重傷害學生基本學力與台灣整體教育品質。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩則說，現在國內一些雙語學校，英文好的老師專業不好，專業好的老師英文不好，最後學生放學後還要去校外補習理化、數學等科目。他認為雙語政策是「庸才政策」，培養出來的是英文和專業都不夠好的人。

廖咸浩進一步說，早些年曾出現提早讓小孩學英語的聲音，最後是是他們提早放棄英語；現在許多學校用英語來教各個學科，最後的下場將是學生放棄學習。他呼籲政府不要用雙語政策來殺了孩子的未來。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，學校內多數非英語教師尚未具備以英語流暢教學的能力，這幾年來政府強推雙語政策，已造成孩子國語文能力退步，學習M型化也更加嚴重。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，即便語言學習需要環境的沉浸，但如果學生是在連基本單字都不熟悉的情況下進入全英語環境，教學只會帶來反效果。

學生團體EdYouth共同發起人、台大政治系學生李瑞霖則說，他曾在一場座談中提問雙語政策，副總統賴清德承諾「會敞開心胸聆聽教學現場的建議」，但目前仍不見學生參與實質政策討論，過往的學生意見也多被罐頭回覆來搪塞。