住展雜誌企研室經理成采錡表示，5月風向球分數下滑有三個原因，一是新建案拉長潛銷期、延後公開時間，二是北市建案開價高且議價空間有限，價格太硬民眾啃不動，三是線上建案小單位戶型先售完，剩總價稍高的中大坪數單位可售，建案銷售速度放緩。由於《平均地權條例》修正案預計7月上路，選舉干擾也開始浮現，預估6月北台灣市況不易出現驚喜。

由於指標新案仍在潛銷階段，未正式公開，5月北台灣預售屋推案量約500億元。5月完工釋出的新成屋戶數約3百戶。5月線上待售的住宅建案數量，維持在1,200個左右，議價率則約10.8％，與上月差異不大。

北台灣房市人氣和買氣，風向球追蹤的指標案5月平均來客組數約23組／週，月減29.9％。5月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.6戶／週，月減16.1％。

成采錡表示，北台灣房市人氣月減近3成，可說是北市高價建案拖後腿，撇除特殊表現個案，高昂開價易讓建案銷況原地踏步。至於持續有新建案進場的新北三重、土城等區，因線上有多個指標案銷售中，聚客效應明顯，並以相對低總價單位銷況較佳。