蘇皓毅表示，債限問題本質上是政治角力舞台，事實上美國自1789年至今從未債務違約，兩黨順利達成協議並不令人意外，雖然增加短期市場波動，卻不會造成實際的系統風險。隨著債限危機有望解除，投資人關注焦點可能很快回歸至潛在的經濟衰退風險中。

蘇皓毅指出，由於核心通膨仍未完全降溫，目前市場對美國聯準會6月利率決策仍大幅分歧。儘管如此，有鑑於目前利率區間已處較高水準，較保守的投資人勢必會擔憂經濟衰退的到來，對市場過度擔憂。

不過，蘇皓毅認為，目前美國經濟底氣仍足，標普500公司首季財報顯示有超過75％的企業獲利優於預期，加上許多企業早已透過控制人力與刪減資本開支「超前部署」，市場狀況沒有投資人想像得那麼悲觀。

蘇皓毅指出，美國景氣的確存在下行壓力，但就業市場仍維持強勁，將使消費力道不易下墜。同時，由於首季大幅去化庫存，對下半年消費旺季亦能帶來助益。整體而言，美國經濟有望在「緩和下滑」同時達到溫和調整。

蘇皓毅建議，投資人可掌握震盪低點，運用定期（不）定額進行布局，並指出中租基金平台現正舉辦「人定勝天」優惠活動，年底前全站基金皆享定期不定額優惠，投資人不妨把握機會逢低進場。

中租基金平台繼3月推出定期定額進階功能「定期不定額」後，持續推廣全民理財、致力金融創新，並於今（1）日趁勝追擊推出業界首創、對投資人而言更聰明的「自動停利轉申購」機制，投資人可自由設定「基金停利點」與「跨品牌轉申購標的」。

中租基金平台說明，「自動停利轉申購」在基金抵達停利點時，系統便會自動轉申購至預先設定標的，如適合單筆進場且更穩健的平衡型或債券型基金，此時原本的定期定額基金仍會持續扣款、不停扣，協助投資人輕鬆落實紀律投資。