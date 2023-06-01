性騷吃案被罵翻！ 民進黨召開記者會回應

民進黨婦女部前黨工爆料，過去遭遇性騷擾案件時，向時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬求助，卻遭對方冷言冷語的對待，引起各界怒火。事情爆發後，民進黨取消今原本要召開的「打侯記者會」，並在上午召開記者會回應。

民進黨發言人林楚茵首先表示，黨內有黨工受到這樣的情況，卻沒有第一時間有機會保護她，個人覺得非常難過，並代表民進黨做出以下3點聲明：

第一、民進黨主席賴清德表示，對於任何涉及性騷擾事件，黨中央絕對採零容忍態度，希望遇到類似事件的同仁，能在受到保護的情況下，得到應有的調查真相及心理的支持。整個黨的通報機制是否有所不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必全面保護同仁在執行任務時的各項安全。

第二、性平部主任跟主席組成的調查小組會盡速調查，並提出處置報告。

第三、許嘉恬即刻停職接受調查。

民進黨性平部主任李晏榕則說，在當事人發文之前就已跟對方聯繫一段時間，彼此有信任的關係，溝通也非常良好，日前與她見面時就立即承諾不會再跟加害人有任何合作，且被害人在心裡重建所需要的諮商，性平部會協助轉介並支付所有費用。

李晏榕強調，性別平等是不分黨派的普世價值，呼籲所有民眾不要再攻擊被害人，不要再做無謂聯想，性平部會盡最大努力，在能力範圍內接住被害人。

有媒體提到，民進黨日前徵召的政治評論員李正皓，同樣也有性平爭議，想知道黨中央對此的看法，不過林楚茵稱這是另一件事，因此不在今天的記者會上回覆；媒體追問，時任副祕書長林飛帆是否應負責、雙方有聯繫為何被害人仍發文等問題，林與李晏榕並未多做回覆，並迅速離場。

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