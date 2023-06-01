據美國之音報導，當地時間周三（5月31日），美國首次就中國試圖通過所謂「獵狐」 行動強行遣返中國公民進行的聯邦審判在紐約開庭。按照中國官方的說法，被強迫或脅迫遣返的目標是因涉嫌腐敗而被中國司法系統通緝的中國公民。但華盛頓指責該行動針對持不同政見者和反對中國領導人習近平的人士。

報導稱，3名被告在紐約布魯克林接受審判，他們被指控脅迫美國居民返回中國，這些美國居民在中國因涉嫌犯罪而被通緝。審判估計持續2到3周，週三以開庭辯論開始。

這3名被告是：退休紐約警察和私家偵探邁克爾·麥克馬洪（Michael McMahon）、皇后區居民朱勇（音譯：Yong Zhu）和布魯克林居民鄭從英（音譯：Conying Zheng）。他們在2020年被指控。4項罪名包括非法充當中國代理人和跨州跟蹤，如果被裁定罪名成立，這些被告將面臨最長達10年的監禁。

美國政府調查近年來中國對居住在美國的人進行的監視和騷擾，已經起訴了幾名中國公民。北京為其海外行動辯護，稱其是反腐敗運動的一部分，並表示其執法機構在國外遵守了國際法。

美國司法部表示，麥克馬洪受雇負責調查和監視受害者。根據指稱，他幫助執行一項國際行動，在該行動中，中國官員將一名受害者年邁父親從中國帶到美國，試圖強迫他返回。

檢察官說，當參與該計畫的麥克馬洪未能充分脅迫受害者返回中國時，其他共謀者據稱騷擾了受害者的女兒，並留下了威脅性的字條，字條提到對其家庭成員的傷害。字條上寫道：「如果你願意回大陸坐牢十年，你的老婆子女沒事。這事到此為止！」

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年1月發佈報告，援引政府數據估計，自2014年以來，全球已有近1萬名中國公民被強行遣返。

報告稱，中國通過「獵狐」和「天網」這兩項行動，使用非司法方法的組合——包括綁架、騷擾和恐嚇，迫使目標人違背自己的意願返回中國。