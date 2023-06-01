民進黨前黨工在臉書敘述過往遭職場性騷經歷，並表達對民進黨婦女部的失望。國民黨副祕書長李彥秀今天痛批民進黨內部糟蹋受害人兩次，平時高舉性平旗幟，卻變成真實的加害者，這件事絕對不能道歉發文草草結束，民進黨一定要追究出到底誰吃案，民進黨主席賴清德對過程知不知情？

一名民進黨前黨工在臉書上指出，曾被一名合作的親綠導演在車上上下其手，她將此事上報給時任婦女部主任許嘉恬，許卻反問「所以？你希望我做什麼？」第二次與主管面談，還被問當下為什麼不跳車？為什麼不叫出來？

李彥秀說，她一字一句讀完之後非常憤怒也感到遺憾，民進黨居然內部糟蹋受害者兩次，賴清德曾經擺拍模仿「人選之人造浪者」，結果劇情真實上演。她敬佩受害者願意講出這件事，民進黨絕對不能只是發文道歉就算了，這件事應該追究出誰吃案，整起事件始末為何，這也凸顯民進黨對女權漠視。

國民黨立委李德維說，許嘉恬是賴清德任用的現任副祕書長，整起事件令人髮指，賴清德是禍起蕭牆，難道又想要棄車保帥、斷尾求生？民進黨的婦權難道是說一套做一套？還有臉說自己重視婦女權益嗎？

國民黨立委鄭正鈐也表示，這不僅僅是民進黨家務事，而是社會關注公共議題，民進黨不能每次遇到性騷事件，對外部都疾言厲色，對內部就噤聲不語，搞雙標。

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