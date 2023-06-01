台灣虎航（6757）今（1）日舉行股東常會，董座陳漢銘表示，持續布局旅遊市場提高收益，看好後續新開航點，包括6月30日將開航高雄-金浦等；另預計第三季於創新板正式掛牌上市。疫後航空業將大洗牌，台灣虎航以A320單一機隊營運，將機隊運能最大效益化應戰。

展望後市，國際航空運輸協會（IATA）首席經濟分析師Marie Owens-Thomsen表示，儘管通膨高檔且利率上升，亞洲地區客運量仍持續回升。

台灣虎航持續汰舊換新機隊，引進空中巴士A320neo客機，全面盤點疫前航網布局並評估市場新航點需求，進而優化航網及航班，滿足市場及旅客需求。

台灣虎航去年前三季受疫情影響，但自10月13日國境開放後，積極階段性恢復航班，客運量及營收明顯成長，全年營收13億1,483萬元，較110年增加10億7,060萬元，稅後虧損28億4,979萬元；今年第一季稅後盈餘4.29億元，每股盈餘1.07元，毛利率30％。

陳漢銘指出，對於疫後旅遊市場復甦，台灣虎航秉持低成本航空營運原則，對內嚴格控管作業成本並提高收益，維持健全財務體質；對外布局旅遊市場，精進產品內容與附加服務價值，提供旅客更綿密的旅遊航網，看好後續新開航點，包括5月開航桃園-普吉島航線、6月30日將開航高雄-金浦等。

展望後市，證交所已於2月21日通過台灣虎航初次股票創新板上市案，預計第三季正式掛牌。台灣虎航以飛安第一為營運基石，持續創新，藉由經營管理、環境永續、社會責任三大構面，邁向永續經營。