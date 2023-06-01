華新近年積極進行兩岸及歐洲不銹鋼上下游垂直整合，去年12月正式取得CAS不銹鋼廠7成股權，藉此取得美國、歐洲、墨西哥及巴西等10多個國際銷售通路，銷售高端及高質量不銹鋼產品。5月董事會決議，透過CAS不銹鋼廠，收購芬蘭Outokumpu兩家不銹鋼廠；也與德國私募基金Mutares簽約，取得英國Special Melted Products（簡稱SMP）100％股權，取得航太及能源等領域客戶認證，可應用在氫能及核能等新能源產業。預計第三季完成交割，第四季起貢獻獲利。

華新初估，華新不銹鋼事業今年新增歐洲多家不銹鋼廠加入生產行列，全年營業額可增加新台幣250億元。

華新台灣鹽水不銹鋼廠汰換設備計畫因環評而受阻，但大陸煙台不銹鋼軋鋼廠熱軋棒材第一季完成試車、盤元第二季試車；冷精廠第三季試車、熱軋棒材第二季量產、盤元第三季量產、冷精棒預計2024年第一季量產。華新期望大陸煙台不銹鋼廠，今年底前可以轉虧為盈。