對於外界好奇各自的受益對象，經貿辦先前也做出說明，並強調對象十分廣泛。

在關務管理及貿易便捷化部分，會確保關務程序效率與透明化，並透過電子化方式加速通關，因此貨運業者、快遞業者、航商（空運、海運）、報關行、貨主、出口業者特別是農產品通關都是其受益對象。

至於良好法制作業部分，在訂定法規時將採用透明化原則，包含受到高度監理行業（例如通訊、醫藥）業者、民間社團、對公益事務有興趣民間人士、意見領袖等都將受惠。

針對反貪腐部分，台美會共同打擊、預防影響國際貿易及投資賄賂和貪腐行為，包含外銷業者、在國外從事工程及建設業者、與政府有部門有商業往來民間企業都是其受益對象；服務業國內規章則規範服務業監管機關核發執業證照應公正方式執行，可幫助到擬赴美國發展的中小型服務業者。

最後是中小企業，將透過定期對話增加中小企業經商機會，協助排除貿易障礙，融入全球供應鏈，拓展出口市場，顧名思義會讓所有中小企業都受惠。