MG品牌自去年9月正式上市當家休旅HS車系後，獲得超乎預期的市場青睞，MG Taiwan為此積極與製造廠中華車（2204）緊密協調提高產能，最新統計，5月交出1,032輛的新車，單月正式突破千台里程碑。

累計今年1月至5月共已有3883輛的掛牌成績，MG HS車系一舉躍居為國產中型SUV市場銷量亞軍。

中華車表示，熱銷全球90多國的MG品牌，在台灣市場以不到9個月的時間，累積超過5,000位車主，驚人的成長動能印證MG HS車系卓越超群的產品實力。

目前HS旗下共擁有三款完整車型編成，分別為擁有稅賦優勢的1.5T旗艦版，循跡加速更上層樓、百萬級距最超值的2.0T AWD旗艦版，以及可享受純電駕馭又無里程焦慮的PHEV馭電版，中華車說，每個動力編成都以高規格配置，徹底滿足消費者不同用車需求。

中華車表示，未來MG Taiwan除持續努力提升產能，全力縮短準車主候車時間外，目前全台經銷拓點已完成佈建至全台11間展示中心與15間服務廠，而新莊、林口、八德、沙鹿、新營、花蓮共6個全新據點皆已全面開始動工，將打造更綿密便捷的經銷網絡。