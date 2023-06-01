俄烏戰爭不僅造成國際局勢動盪，全球經濟也遭受嚴重影響。在英國，超市扒竊似乎成了常態，導致業者被迫把常見民生用品上鎖。媒體分析也指出，近期偷竊案急速增加，已經回復到疫情前的水平。
根據英國廣播公司（BBC）、美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，英國不少超市祭出防盜手段，像是在牛排和起司上加裝防盜扣，或在咖啡貨架上擺上空罐、減少陳列量，就是為了防止有心人士順手牽羊。從實際數據來看，超市業者這樣的舉動並非小題大作，因為光是今年3月，在英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭地區就發生將近3.3萬起商店竊盜案，比去年同月增加了30.9%，部分地方的失竊率甚至提高超過5成。
有消費者把空蕩蕩的超市貨架照片PO上網，附上一句話：「生活水平來到新高點，我家附近的Co-op（英國大型連鎖超市名）現在成了民生品展示廳」。另外也有網友說，「他們（超市業者）把牛排包得跟金條一樣」。
報導指出，物價不斷上漲、衝擊民生安全，是造成偷竊頻傳的主要原因。英國今年3月的食物通膨率為19.2%，創45年來最大增幅，4月略為下降來到19.1%，5月再降至15.4%，但仍是史上第2高，以糖、牛奶和義大利麵漲幅最兇。
衛生大臣巴克萊（Steve Barclay）接受BBC訪問時表示，政府不會強制要求超市為食品基本價格制定上限，而是希望能透過「建設性的討論」，讓業者自願對部分商品盡可能維持低價。
不過英國零售商協會（British Retail Consortium）食品與永續發展部主管奧皮（Andrew Opie）說，即使制定價格上限，也不會帶來任何影響，「食品價格升高是能源、交通和勞力成本飆升的直接結果，也是食品製造商和農民漲價的直接結果」。
文章來源：UK government says it is meeting with food bosses over high prices — but denies it will impose caps
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