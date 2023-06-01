俄烏戰爭不僅造成國際局勢動盪，全球經濟也遭受嚴重影響。在英國，超市扒竊似乎成了常態，導致業者被迫把常見民生用品上鎖。媒體分析也指出，近期偷竊案急速增加，已經回復到疫情前的水平。

根據英國廣播公司（BBC）、美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，英國不少超市祭出防盜手段，像是在牛排和起司上加裝防盜扣，或在咖啡貨架上擺上空罐、減少陳列量，就是為了防止有心人士順手牽羊。從實際數據來看，超市業者這樣的舉動並非小題大作，因為光是今年3月，在英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭地區就發生將近3.3萬起商店竊盜案，比去年同月增加了30.9%，部分地方的失竊率甚至提高超過5成。

Steaks and cheese are being fitted with security tags and coffee replaced with dummy jars, as UK supermarkets battle to curb a rise in shoplifting.



Other stores will just put a limited number of steaks, perhaps 3, on shelves... so grab and dash thieves only have limited gains. pic.twitter.com/EEnk0UNADX — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) May 31, 2023

有消費者把空蕩蕩的超市貨架照片PO上網，附上一句話：「生活水平來到新高點，我家附近的Co-op（英國大型連鎖超市名）現在成了民生品展示廳」。另外也有網友說，「他們（超市業者）把牛排包得跟金條一樣」。

A Co-op in Walthamstow, north London, has started putting empty coffee jars on shelves in a bid to stop shoplifters – after prices rocketed to more than £10.



However, a spokesperson for the supermarket has claimed that ‘this is not a nationwide policy'. https://t.co/O8E9K4RmAT — Metro (@MetroUK) May 30, 2023

Wise words, hopefully UK people will forever remember destruction the Tory Party cause. The scandal, corruption, lies , cost of living disaster, trashing of UK reputation on world stage etc. What truly awful legacy.



It's 2022 & our shops security tag cheese & butter. 😳😳 pic.twitter.com/CGJDZtSTpt — Scandal after scandal.Another day in paradise. (@RJT19651) July 7, 2022

報導指出，物價不斷上漲、衝擊民生安全，是造成偷竊頻傳的主要原因。英國今年3月的食物通膨率為19.2%，創45年來最大增幅，4月略為下降來到19.1%，5月再降至15.4%，但仍是史上第2高，以糖、牛奶和義大利麵漲幅最兇。

衛生大臣巴克萊（Steve Barclay）接受BBC訪問時表示，政府不會強制要求超市為食品基本價格制定上限，而是希望能透過「建設性的討論」，讓業者自願對部分商品盡可能維持低價。

不過英國零售商協會（British Retail Consortium）食品與永續發展部主管奧皮（Andrew Opie）說，即使制定價格上限，也不會帶來任何影響，「食品價格升高是能源、交通和勞力成本飆升的直接結果，也是食品製造商和農民漲價的直接結果」。