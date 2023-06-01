聯合國5名獨立專家日前致函中國政府，深切關注壹傳媒創辦人黎智英案件被控違反《香港國安法》及《蘋果日報》停運，對個人、傳媒及公民社會造成寒蟬效應。中國常駐聯合國日內瓦辦事處以近2萬字的中英文信件回應稱，有人試圖濫用聯合國機制干預香港司法程序，呼籲聯合國專家尊重香港獨立司法權。

香港《明報》報導，經聯合國人權理事會委任的5名專家，包括任意拘留問題工作組副主席Mumba Malia、意見及表達自由權特別報告員Irene Khan等，在3月中致函中方，中國常駐聯合國日內瓦辦事處在5月1日覆函，信件近日經聯合國機制對外公開。

聯合國專家在信中稱，黎智英被控及《蘋果日報》關閉，似乎是因為黎對中方批判和支持香港民主，相關政治言論在國際人權公約下應獲允許。他們關注黎智英能否聘任Tim Owen，重申任何不合理限制影響被告公平審訊權。他們呼籲中方採取必要措施，停止被指稱的侵犯人權行為。

中方以長達48頁的中英文信件回應，單是中文回應長達逾1.1萬字。中方不點名稱，有人試圖濫用聯合國機制干預香港司法程序，重申黎智英案是否成立，會由特區司法機構經獨立公正審判作裁決。

至於專家關注黎智英申請英國御用大律師Tim Owen受阻及未在黎案獲發簽證，中方反駁說，入境處一直根據既定法例及程序審核簽證，其中保安理由是申請來港就業的準則之一，入境處作為行政機關一部分，須有效防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動，故保安理由必然包括國家安全考慮，強調絕不認同「強逼有關律師離開香港特區」。

中方又不點名稱，Owen今年1月初自行撤回涉黎案的就業申請，並同期在另一宗案件在香港出庭。

中方續稱，黎智英涉及各案中，都選擇自己法律代表，當中涉多於一名本地資深大律師，也行使上訴權，法院考慮包括黎智英一方的與訟各方陳詞、證據及法律原則後，作出判決及對外公開，呼籲聯合國專家「應詳閱有關判決理由，了解事實」。