在AI投資熱潮下，科技巨頭們迎來強勢的表現，美國作為AI領域投資最多的國家，科技上力求領先他國，且發展初期進入門檻較高，AI領域因技術研發需仰賴海量資源，使AI市場幾乎由幾大科技巨頭主導。例如微軟、谷歌及META就是AI技術先驅，而AI模型訓練需要的高階處理器市場，則由輝達及超微半導體瓜分，科技巨頭作為AI市場的主要玩家，增添長線成長潛力。野村投信統計，全球市值前十大公司中，科技公司就佔七席，總市值達10.49兆美元；以2022年底全球百大企業市值總額35.16兆美元計算，7家大型科技公司佔近1/3市值，「強者恆強」將持續，相關科技巨頭之表現值得留意。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，這波ChatGPT的熱潮預計將帶動更多層面AI的應用（如: 醫療、工業自動化等），由於強AI需要巨大的運算力，這將帶動更多晶片需求；此外數據資料中心的建置，對於伺服器的升級需求也將是正面影響，也將為台灣散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機。TrendForce預估2022~2026 年複合成長率將達10%以上，相對應的IP/ASIC、散熱、伺服器代工廠等相關類股將可望受惠，即便經濟衰退在2024年仍是隱憂，但全球科技龍頭企業一致表示將會增加AI相關的資本支出，從新的技術變革來看，未來AI的成長前景仍大，尤其是今年因AI熱潮最受矚目，相關類股推升市值大幅躍進，投資人可考慮長線佈局AI概念股。