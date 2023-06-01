系微指出，Microsoft裝置韌體設定介面（Device Firmware Configuration Interface, DFCI）可藉由在已註冊的機器安全啟用無接觸的UEFI BIOS遠程配置，幫助IT管理員和CSP遠端管理設備。

原先針對x86平台推出的系微Admyn，是基於BIOS的設備管理解決方案，可實現遠程設備配置、韌體更新、健康監測、故障排除、設備恢復等功能，現在也支援Snapdragon運算平台。

同時，InsydeH2O的FIDO技術支援透過Yubikey U2F USB安全金鑰提供韌體層級的身份驗證，相較於傳統以密碼登入BIOS的方式，提供更安全、無密碼的使用體驗。

除此之外，結合這些功能與系微先前宣佈支援的Absolute SoftwarePersistence安全設備管理和端點修復解決方案時，全新由Snapdragon驅動的筆電配備完善，可滿足企業裝置註冊、配置和管理的廣泛需求。