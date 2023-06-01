中產以下自用住宅貸款3萬元補貼今開放申請，結果早上9點申辦網站一開放就塞爆，PTT上一名網友表示，時間一到就準備要申請，沒想到等了1小時都無法進入網站，讓他忍不住痛批，報稅繳錢的時候網站順到不行，怎麼一到要發錢就卡到像便秘，引起網友熱烈討論。

一名網友今在PTT上分享，中產以下自用住宅貸款戶支持專案今起開放申請，符合資格的民眾可至內政部營建署網站申請3萬元補貼，但他等了1個多小時都進不去網站，更不要說成功完成申請了，讓他不禁懷疑符合補助資格的人很多嗎；根據內政部統計，全台符合補貼資格的民眾大約有55萬。

原PO憤怒地說，繳稅網站就不會因為要繳稅的人很多就卡住，報稅的速度順暢到比喝瀉藥還順，但只要涉及到發錢，網站就好像便秘了一樣，出不來就是出不來，不知道有沒有人已經成功完成申請？

貼文引起網友討論，「網站掛了」、「網站掛點完全不意外」、「過幾天再去申請吧！現在一堆人在那就是會卡」、「完全進不去」、「可以申請，但進不去啊！」不過也有網友分享喜訊說，卡住大家的人是我，已經成功申請。