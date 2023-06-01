美股四大指數5月31日全盤皆墨，道瓊工業指數下跌134.51點，跌幅0.41％，收32,908.27點；標普500指數下跌25.69點，跌幅0.61％，收4,179.83點；那斯達克指數下跌82.14點，跌幅0.63％，收12,935.29點；費半指數下跌96.21點，跌幅2.71％，收在3,453.18，跌勢相對沉重。

國際消息方面，美國眾議院第一階段程序性投票批准債務協易，料將於美東時間5月31日晚間進行全體表決；另外，美國4月職位空缺人數意外創下近三個月新高，顯示就業市場仍持續熱絡，市場預估美國聯準會（Fed）6月升息機率大增。

展望台股6月行情發展，群益投顧點出，6月加權指數周線格局需站穩大頸線，而電子業去庫存緩慢，但復甦路徑未變、FOMC前市場靜候就業、美國消費者物價指數（CPI）、美債限協議能否過關，或將將帶來更大流動性壓力、6月FOMC升息恐難停、美區域銀行暴雷隱患仍存。

此外，6月中旬FOMC是否繼續升息，Fed官員意見仍舊分歧，而後是22日端午節，台股習慣性會有節前效應，故群益投顧研判該段期間行情將詭譎多變；至於端午節後，則配合月底作帳以及除權息行情，有望展開電子業傳統旺季行情。