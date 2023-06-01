小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年，育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）與小女兒許老三（許曦恩），而她經常透過社群和粉絲分享家庭生活，日前她在社群分享陪二女兒Lily參加畢業餐會，照片曝光後，不到一天便吸引5萬多人按讚，更有人直呼：「巨星媽媽到場會不會太搶眼了！」

小S 31日在社群上曬出參加二女兒Lily畢業餐會的現場照，可見Lily放下及腰長髮穿著白色蓬裙，除襯托出她的少女氣息，影片中她害羞地對著鏡頭揮手燦笑，模樣相當可愛，而另一張照片中小S將頭髮往上梳，精緻妝容搭配銀色大耳環，顯得優雅大方，與Lily頭靠著頭合影的畫面，讓許多人不禁驚呼「根本是姊妹吧！」

然而，文中小S有感而發寫下「陪女兒參加畢業餐會！以前動不動就要我抱的纏人精，現在變成我動不動就要抱她的纏人精～ 人生，跟我19歲時想的完全不一樣。我以為我會獨自一個人帥氣的雲遊四海～現在，能獨自的吃八方雲集配一杯酒，我就感恩」。

貼文曝光後，許多網友紛紛大讚「時間過的飛快，小女孩長成小美人了」、「基因好強，女兒好美好有氣質」、「不管誰纏誰，能纏在一起就是幸福！」、「怎麼都那麼美啦」、「女兒很美跟小s一樣漂亮」、「媽媽到場會不會太搶眼了！」