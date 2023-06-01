中央決定明年軍公教調薪4％，台南市長黃偉哲今天指出，中央宣布公務員調薪固然是一件好事，他也覺得鼓勵公務員士氣是好的，但這卻變成「中央請客、地方埋單」，地方財政壓力已經很大，估計調升4％，台南1年需增加20億元調薪費用，希望中央能在統籌分配款多挹注一些，補足調薪的缺口。

行政院會今天核定明年軍公教加薪4％，黃偉哲上午受訪針對調薪一事表示，公務員調薪對於提升士氣是好事，但卻變成「中央請客、地方埋單」，他說，坦白講，這對地方造成很大的財政壓力，希望中央統籌分配款能多補助地方一些。