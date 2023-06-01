中國教育部今公佈，2023年全中國高考（大學入學考試）報名人數為1291萬人，比去年增加98萬人，再創歷史新高。教育部提出將會同國家教育統一考試工作部際聯席會議成員單位，指導各地做好考試組織和考生服務工作，全力以赴實現平安高考目標任務。

教育部提出將指導各地進一步健全考務管理工作制度，健全考務工作人員管理、試卷印製、試卷運送與保管、考試實施、安全保密等工作規範要求，保障考試招生公平、安全、科學、規範。

教育部將會同公安部、工業和信息化部等部門聯合開展打擊作弊專項行動，將防範手機作弊作為重中之重，多措並舉，綜合施策，指導各地強化人防、物防、技防等措施，嚴格入場安檢規範，強化考場監考巡考，嚴厲打擊利用手機等通信設備作弊行為。對於在高考中存在作弊行為的考生和人員，將依法依規嚴肅處理，堅決維護高考的公平公正。

教育部將會同國家衛生健康委、國家疾控局等部門，指導各地深入總結以往經驗做法，堅持科學精准防疫，精准落實乙類乙管等要求，完善方案預案，針對不同考生情況分類設置考場，備足備用考場和工作人員，做好考生和工作人員考前健康監測，細化防疫措施，及時發佈考試防疫要求。

教育部將會同國家氣象局等部門密切分析高考期間發生極端天氣和自然災害等資訊，指導各地進一步完善預案，確保能夠及時有效應對突發事件。指導各地進一步做好治安出行、食宿衛生、噪音治理等方面的綜合保障。為近1萬名各類身障考生參加考試提供合理便利。

教育部將指導各地充分發揮新聞發言人制度，積極運用電視、官網、官微、直播、短影音等形式，開展廣泛多樣的資訊發佈、政策解讀等服務工作。還將指導各地制定專項治理工作方案，加強校外涉考教育培訓機構涉高考行為的規範管理，嚴厲打擊虛假宣傳、收取高價諮詢費用、違規開展培訓服務、組織詐騙或作弊、擾亂考試招生秩序等違法違規行為，營造風清氣正的網路輿論環境。