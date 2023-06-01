一名女網友表示，近日到銀行想繳助學貸款，行員告知她5月1日就已繳納5、6月的貸款，但家人不可能替她繳，她滿頭問號「誰幫我繳了？難不成有乾爹嗎？」貼文曝光，有網友發現5月1日是勞動節，銀行根本沒有上班，提醒她這攸關信用問題，必須主動告知銀行，千萬別存僥倖心態。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，周一 （5／29）到銀行想繳學貸，臨櫃人員向她表示，5和6月都已繳費了，下次要繳的是7月，讓她一頭霧水「我沒有預繳啊！誰幫我繳了？難不成有乾爹嗎？」

原PO表示，繳學貸都是到超商或銀行臨櫃，沒有使用帳戶自動扣款，替她繳款的「神秘人」是在5月1日繳臨櫃繳費。她說，申請學貸以來都是自己繳，家人從未幫忙，且臨櫃繳費需提供身分證字號，推測是行員輸入錯的號碼導致，「有人遇過這種事嗎？難不成這跟我申請失業補助有關係嗎？」

貼文曝光，引發網友留言，「回去感謝爸爸媽媽吧」、「怎麼沒人幫我偷繳稅」、「我也有過幫我繳電話費的天使」、「可能真的是乾爹」、「其實是妳失憶了，妳已經繳過了？」

有眼尖網友發現5月1日為勞動節，銀行休假，不可能臨櫃繳費，要她再去銀行查清楚。另也有人建議原PO主動告知銀行，「銀行有個資保護，所以建議妳跟行員說，確認身邊沒有任何人幫忙繳費，請銀行去查核是否有人匯錯，請銀行再回電給妳」、「建議妳不要放著不管，如果之後有問題，可能會影響妳貸款或辦信用卡」。