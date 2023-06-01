來自越南的失聯移工「阿風」先前在工作時，踩空不慎自高處摔下，撞擊頭部後昏迷，​移民署新竹市專勤隊接獲通報後，查出非法雇主身分，並協助雙方達成和解、支付龐大醫療費用，阿風經照料後奇蹟甦醒，在移民署及醫院協助下於5月28日順利回國。

新竹市專勤隊指出，1個多月前，接獲中國醫藥大學新竹附設醫院社工通報，1名身分不明對象因在工作處所工作時踩空不慎自高處摔下，撞擊頭部後昏迷。專勤隊人員接獲醫院通報立刻前往比對身分，發現傷者是47歲的失聯移工「阿風」。

越南失聯移工「阿風」重傷昏迷後奇蹟甦醒，移民署新竹市專勤隊人員協助他復健。（新竹市專勤隊提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市專勤隊長范育誠表示，移民署非常重視移工人權，也積極協助聯繫雇主及親友，更循線追查「阿風」受傷時工作處所及查獲非法雇主，現已將非法雇主依違反就業服務法函送勞政單位裁罰。

范育誠也說，專勤隊人員前往加護病房探視時，「阿風」昏迷指數各項評估值均為1，病情非常嚴重，醫療費用高達數十萬元，所幸非法雇主勇於面對，也很友善的協助照料「阿風」並支付醫療費用，雙方最後達成和解，最後「阿風」也奇蹟式的甦醒。

此外，「阿風」的弟弟「阿南」原為合法移工，因為照顧哥哥而曠職3天，專勤隊人員發現後協助向「阿南」原雇主告知原委，兄弟情深感動原雇主撤銷失聯通報，讓「阿南」可以繼續留在台灣工作及照顧住院的哥哥，兄弟2人返國前特意寫了一封信及前往移民署致贈花籃，感謝移民署與醫護人員的幫助，讓兩人終於可以回到家鄉。

新竹市專勤隊指出，移民署自今年2月1日起至6月30日推動擴大自行到案專案，專案期間免收容、繳納最低罰鍰2千元且不管制禁止入國期間，目前新竹地區已有數百名外籍人士主動投案並辦理返國手續，呼籲在台逾期停居留的外來人口把握機會、安心回家。