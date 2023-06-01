民進黨婦女部前黨工昨日（5／31）發文控訴遭承攬黨部工作的廠商性騷擾，並透露向時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬求助時慘遭冷言冷語。消息曝光後該文湧入許多人打氣，卻也出現檢討受害人的驚人言論，臉書粉專「政客爽」感嘆表示，「生而為人，我以為大家都應該有同理心」。

據該名前黨工自述過去幫民進黨執行工作時，遭承攬廠商性騷擾，未料當她向許嘉恬求助時，對方不僅放大她被性騷擾的細節，要她做回憶陳述，更冷冷反問她「所以呢？妳希望我做什麼？」當她二度與許面談時，許還說出「那你當下為什麼...不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」。該名前黨工感嘆表示，她是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的。

該文曝光後湧入許多人回文打氣，並紛紛表示「性騷擾真的零容忍」、「說出來真的很勇敢了!真的不能就這樣子算了」、「主管當時處理的態度太消極了，抱歉讓你失望，也辛苦你了，在處理性平問題上黨必須展現更明確的態度」、「大家陪妳一起譴責加害者」。

不過該文留言區也出現許多驚人言論，包括「妳騙誰啊？寫故事捏造妳最會，以前發生的時候怎麼不爆？選舉才爆? 有夠假的」、「為什麼不報警，還可以寫這種落落長的文青文？這種事不讓公權力介入，要你主管接住你」、「雖然我覺得你被性騷擾很可憐，可是，你沒有證據欸」、「國小明明就有教，被性騷第一時間就是大教跟快速離開現場，民進黨婦女部的處理也很得疑，不過就是正常詢問流程跟討論處理模式，連問都不能問一下」對此，「政客爽」表示，大家身而為人，應該要有同理心。

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