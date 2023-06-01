據法國廣播電台引述緬甸國家媒體5月31日報導，一名中國高級情報官員已經抵達緬甸，與該國軍政府討論軍事合作事宜。據聯合國緬甸人權問題特別報告員的說法，軍政府自上台以來已進口了價值2.67億美元的中國武器，其中一些來自國有企業。

法新社引述當地一個非政府組織說，自2021年政變以來，緬甸在國際舞台上被孤立，軍政府對其反對者進行了暴力鎮壓，已經造成3500多人死亡。中國從未譴責過緬甸軍方的政變，並且是緬甸將軍們的主要盟友之一，也是他們的主要武器供應商之一。

據緬甸國家媒體報導，Yang Yang（音譯楊洋）與緬甸軍政府二號人物梭溫會面，討論「兩軍的合作」。這是自2021年2月1日政變以來，中國軍官和緬甸官員之間第一次公開宣布的會面。報導稱，楊少將被介紹為中共中央軍委聯合參謀部「情報局」的「代理局長」。

據《緬甸全球新光報》報導，兩人在周二的會議上還討論了「邊境地區和平、安寧和發展方案的合作」。據該報報導，中國國防武官也出席了這次會議。

法新社說，在中國駐巴基斯坦大使館的網站上有一個2022年3月的頁面，將楊揚描述為國防專員。

中國的「一帶一路」龐大基礎設施項目將穿過緬甸北部，將中國的雲南省與印度洋連接起來。