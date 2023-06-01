民進黨副秘書長、前婦女部主任許嘉恬昨日（5／31）遭前黨工發文控訴，在遭性騷後向她反應，結果卻被冷回「為什麼當下不跳車？」「所以呢？妳希望我做什麼？」而相關新聞經報導後，許嘉恬的臉書遭許多網友灌爆，他們氣憤地要她示範，在坐車遭到性騷時要怎麼跳車。

此事件爆發後，民進黨先是在昨深夜緊急回應，對許嘉恬在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，使對方更受傷害深感遺憾，並強調除會提供當事人必要協助、後續法律服務外，也將繼續進行後續調查與相關懲處；接著民進黨又在今日上午召開記者會，宣布許嘉恬即刻起停職，並將接受調查。

而事件爆發後，許多網友湧入許嘉恬的臉書留言開罵，「請問妳有吃性騷擾的案嗎？有妳這種主管真倒霉耶」、「如果婦女部對於性騷擾是這種處理態度，身為支持者我覺得非常可恥」、「跳車示範一下」、「原來在車上被性騷擾，當下要跳車」、「當年身為婦女部的主管，卻無法保護自己身邊的女性，妳對的起妳的職務嗎？」

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