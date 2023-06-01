面對婚姻大事，有些女性堅持要找到對的人，否則寧可單身，但也有人受不了親朋好友的催婚壓力，匆忙訂終身，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹女、雙魚女、牡羊女容易因為到了適婚年齡而結婚。

▍巨蟹女

巨蟹女在感情上較被動，總是等著他人牽線搭橋，至於何時結婚，巨蟹女也向來不會主動出擊。一旦親友開始催了，不忍辜負他人的巨蟹女，就很容易匆忙結婚，只為了讓身邊人滿意。

▍雙魚女

雙魚女的情緒容易受身邊人的影響，對於結婚這件事，就算自己不著急，可是一旦在家人催婚，雙魚女會因不想再忍受這樣的困擾，便會隨意找個父母能接受的，自己也還看得過去的對象，匆忙嫁掉。

▍牡羊女

牡羊女之所以因年齡而匆忙結婚，完全是由於衝動的性格，明明自己還不願這麼快就嫁人，也還沒找到適合的對象，但如果經常被親友提醒「誰誰誰如今過得怎樣」，個性好強的牡羊女不甘被比下去，這時會果斷嫁了，讓自己省事。