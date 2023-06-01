一名前民進黨女性前黨工，5月31日在臉書發文披露，自己在婦女部工作期間，曾遭到承攬黨內工作的導演性騷擾，向時任婦女部主任、現黨副秘書長許嘉恬反應卻遭到冷漠處理。據被害人前後在臉書公布的對話截圖可以看到，加害者在觸碰她身體多個部位後，後續還在聊天軟體問她「睡得好嗎」。

受害人表示，自己過去在民進黨工作時，曾經主責一個專案，結果在某次攝影工作回程的路上，承包導演趁著大家上廂型車，昏暗欲睡長途之際，對她性騷擾，除把她的頭靠在他肩上，並在車上碰觸她的後頸，下巴、肩頭跟胸部。

受害人還提到，自己跟該導演工作時，對方分享很會喝酒，邀她之後可一起去喝，由於被騷擾後，自己還得負責案子，只好禮貌客氣跟對方說，不好意思害他手麻了，本來以為該導演會打哈哈帶過去，結果他竟是回訊，「忍住咳嗽、怕吵醒妳、妳睡得好嗎」、「多喝水、泡個熱水澡」、「下次再陪妳喝酒」。

對於自己受到性騷擾，受害人稱，直到她跟同仁們說出來之後，「副主任讓我直接封鎖他，我才把他封鎖掉。」她也提到，目前民進黨性平部有同仁在處理這件事了，新的主管也很重視這件事，沒有吃掉。

從受害人釋出的對話紀錄可以看到，裡面有透露出加害導演的名字，網友事後搜尋，發現該男曾在2022年參與前衛福部長陳時中所舉辦的活動。

女黨工昨天深夜在臉書發文指控，許嘉恬對黨內性騷擾案冷處理，甚至以「你的名譽可能受損，

我的態度會更冷漠」等言語「勸導」受害人不要啟動黨內性平程序。讓她感嘆，「我以為我抓到了浮木，卻又是更高的駭浪。我羞愧我內疚」，當下有種「給我罩下的的遮羞布」的感覺。

她也留言處透露她和導演間的相處，「白天工作的時候去超商買了瓶運動飲料喝。導演說看我臉色不好關心一下， 我說我昨晚喝了酒，喝點運動飲料代謝就舒緩了。他分享他也很會喝，說之後也可一起去喝，當然我跟他只是工作上的關係，到這邊點到為止都還好。」她接著說，「事情開始變調，是到內文提到上車回程的時候發生的。事實上這件事情後，

當下有段時間仍由我繼續負責這個案子，為了避免尷尬，也怕他多想，我先禮貌客氣地跟導演保持距離說，不好意思我害他手麻了，本以為他就打哈哈地過，他又持續分享他的事情。」

女黨工無奈指出，「我也不好撕破臉，就是禮貌至上，然後在我跟我的同仁們說的時候，

副主任讓我直接封鎖他，我才把他封鎖掉」、「據我所知，他叫輝哥（抱歉我太痛苦我真的忘了），是黨內長期合作的一個對象，也會接一些政府案。」

女黨工也提供Line截圖對話，首先是2022年9月2日，她向導演表示「輝哥抱歉，害你手麻」，

對方回「不會啦！多喝水，泡個熱水澡」，女黨工道謝後，導演接著說「下次再陪妳喝酒」、「沒有手麻，只是忍住咳嗽，怕吵醒妳，妳睡得好嗎？」女黨工則回「我沒事，太累而已小瞇一下」，隨後說「早點休息注意感冒」。

而民進黨今日稍早也召開記者會，強調對性騷零容忍，並將許嘉恬即刻停職進行調查。

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