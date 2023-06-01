基隆一名男子小易（化名）因與女學生有感情糾紛，2021年12月底竟兩度尾隨女學生，強拉並脫下其口罩強吻得逞，事後女學生告知母親並報警處理；小易到案後辯稱女學生是「自願的」，法官不採信其說詞，依犯強制猥褻罪，共2罪，各處小易有期徒刑6月，應執行有期徒刑7月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間並付保護管束。

據判決書指出，小易與A女有感情糾紛，2021年12月24日下午4時許，小易將A女強拉至學校大樓尚無人使用之教室，使用扭打等強暴方式阻止A女離開，並強吻對方得逞。

同年月29日晚間8時許，小易在案發大樓1樓電梯口，見A女欲1樓某教室上課時，將A女強拉及推擠往1樓走道飲水機旁沙發座椅區，又於A女欲向外跑求援時，阻擋並推擠A女，以強暴之方式限制A女離開，並再度強吻她得逞。

反抗過程中，A女受有頭皮、右手前臂、右手腕、右小指及雙膝等處之傷害，案發後A女告訴母親此情，並到警局報案。

小易到案後否認犯行，辯稱自己從未對A女為強制及強制猥褻犯行，與A女僅是因感情糾紛產生口角而彼此扭打而已，2人親吻行為，均出於A女意願。

法官勘驗監視錄影器攝錄、DNA鑑驗之結果等證據，認為小易所言洵屬推諉卸責之詞，因此依犯強制猥褻罪，共2罪，各處小易有期徒刑6月，應執行有期徒刑7月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間並付保護管束。

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