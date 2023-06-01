搶攻端午節送禮商機，勞動部勞動力發展屬中彰投分署就業開發方案協助的民間團體，近日也推出「與粽不同」端午禮盒，其中，小嶺頂愛啟兒關懷協會以心智障礙學員的創意畫為包裝，推出水果果凍禮盒；真善美慈善基金會則結合仁愛鄉原住民生產的梅子醋及檸檬醋，推出蜂蜜茶葉禮盒，從中還能感受原住民勵志的創製歷程。

小嶺頂愛啟兒關懷協會以日間小型作業所啟迪培育心智障礙學員。(中彰投分署提供)

社團法人彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會接受啟迪培育的心智障礙學員們，許多在繪畫上展現配色天賦，他們並發揮天馬行空的想像力，透過畫作傳遞心情，經常有令人驚嘆的作品出現，協會利用學員的創作作為果凍禮盒包裝設計，並教導學員組合，盼透過端午禮盒販售獲得民眾鼓勵，也讓心智障礙學員能自食其力並繼續發揮創意。

真善美社會福利慈善事業基金會則提供身心障礙者農務生產、產品包裝及販售等培訓，該單位選用八卦山脈的龍眼樹，以不破壞蜜蜂生態的友善蜂蜜採收方式，搭配松柏嶺製茶業者的清香茶葉，端午節推出蜂蜜茶葉禮盒，另也結合仁愛鄉原住民果樹生產合作社栽種的無毒果實釀製梅子醋、檸檬醋販售。

中彰投分署長劉秀貞指出，多元就業開發方案今年共輔導86個民間團體，這些團體發展在地產業與特色商品，並提供失業者及弱勢族群370個工作機會，像是原住民果樹生產合作社就是以天然耕作農法提供弱勢仁愛鄉民就業機會。