鎂在許多人認知裡，有助眠和放鬆之功效，事實上它的作用還不只如此。營養師王人唯表示，不要小看鎂，其在人體內有許多重要功能，包括協助超過300個酵素作用、維持骨骼結構與功能、影響離子的運輸作用等。他並指出，最重要的鎂食物來源就是深綠色蔬菜，如菠菜、莧菜等；還有像是全穀類、堅果種子等也可攝取到鎂。

王人唯在臉書專頁發文，說明鎂的相關知識。他指出，鎂是人體必需的礦物質之一，除了大家所熟知的助眠、放鬆功效外，還有3大重要性：

1、協助超過300個酵素作用：王人唯說明，如葡萄糖及脂肪轉化、蛋白質及核酸合成，有超強抗氧化力的穀胱甘肽等，都需要鎂參與活化。

2、維持骨骼結構與功能：王人唯指出，體內的鎂大部份都在骨骼（約50-60％），可促進及維持骨骼、牙齒的生長，血鎂濃度也會間接影響鈣質平衡。

3、影響離子的運輸作用：王人唯表示，鎂與鈣、鉀離子的運輸調解息息相關，鈣與鎂會一起調節肌肉收縮放鬆及神經作用；鉀與鎂則有參與恆定心肌的跳動。因此，鎂對肌肉、神經、心血管都有益處。

王人唯指出，根據衛福部的國人營養狀況統計，雖然檢驗「血清鎂」沒有國人缺乏鎂的跡象，但其只有在嚴重缺乏時才會低下，加上國人攝取高鎂食物（蔬菜類）嚴重不足，不能排除有缺乏的可能。

王人唯表示，最重要的鎂食物來源就是深綠色蔬菜，因為其能與紫質（Porphyrin）結合成葉綠素，如菠菜、莧菜等都是很棒的攝取來源；除此，像全穀類、堅果種子等也含有豐富的鎂。

當飲食鎂或血清鎂偏低時，王人唯提醒，對糖尿病、心血管疾病、腦中風、骨鬆、憂鬱、慢性發炎，存在一定的風險，但介入鎂補充劑時不完全有效，因此日常就要注意是否攝取足夠的高鎂食物。