大陸最高人民檢察院1日發布《未成年人檢察工作白皮書（2022）》（《白皮書》），首次披露檢察機關強化「四大檢察」（刑事檢察、民事檢察、行政檢察、公益訴訟檢察）融合履職，深化未成年人全面綜合司法保護有關情況。《白皮書》顯示，近年大陸未成年人犯罪總體呈上升趨勢，侵害不滿14周歲未成年人犯罪也有所上升。

澎湃新聞報導，白皮書顯示，從2020年至2022年檢察機關受理審查逮捕、審查起訴未成年犯罪嫌疑人情況看，未成年人犯罪總體呈上升趨勢，低齡未成年人犯罪占比上升，未成年人涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪明顯上升，未成年人毒品犯罪占比繼續下降，校園欺淩和暴力犯罪數量持續下降，未成年人重新犯罪率持續下降。

白皮書還稱，侵害未成年人犯罪案件總量有所下降，但性侵案件仍呈上升趨勢，組織未成年人進行違反治安管理活動犯罪數量上升，侵害不滿14周歲未成年人犯罪有所上升。

白皮書指出，大陸共建成未成年被害人一站式詢問救助辦案區2053個。檢察機關加強未成年被害人多元綜合救助，2022年共救助未成年人1.7萬人，發放救助金2.2億元，開展心理疏導、心理測評1萬人次，協助開展生活安置3593人次，幫助重返學校2858人次。

白皮書更透露，2022年，檢察機關在辦理涉未成年人案件中開展督促監護令工作，針對性督促、引導監護人切實、有效履行監護職責，共制發督促監護令57425份，同比上升197.1％。檢察機關共辦理除監護權監督以外的，追索撫養費類、控輟保學類等涉未成年人支持起訴案件3368件。

白皮書指出，檢察機關適應新時代未成年人司法保護工作新要求，充分發揮未成年人檢察業務集中統一辦理優勢，打好未成年人權益保護組合拳，努力實現未成年人四大檢察職能的「化學反應」，最大限度維護未成年人合法權益。2022年，就未成年人保護公益訴訟共立案9700件，在未成年人刑事案件中發現公益訴訟線索並立案3217件，占立案總數的32.4％。