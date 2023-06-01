台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國非農就業報告連續第12個月優於市場預期，失業率下降至70年代以來最低的3.4％，顯示服務需求仍強，就業報告暗示薪資成長提速，此亦為聯準會在會後聲明稿中不願釋放可能降息的政策方向，導致股市趨於震盪。此外，近期財報顯示，部分產業開始走出谷底，但能見度偏低，以半導體業來看，存貨問題持續在作去化，但以往供不應求的機會財獲利已難再見，故獲利回升時點將比庫存調整更往後延，但從另一面來看，產業也無進一步利空，反而聚焦於新的應用如AI的算力商機，故預期第二季大盤以區間整理格局為主，有較大修正將是布局時點。

劉宇衡指出，整體上，市場短線仍將反應Fed言論及財報表現，加上波段漲多以及對2023年經濟衰退恐懼，金融市場波動度短期仍將非常大。在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，目前市場殖利率均值約在4.2％，可聚焦IC設計、被動元件、AI資訊服務、Server供應鏈等。