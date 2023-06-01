凱基投顧最新研究報告指出，美國20世紀以來共歷經四輪的生產力循環，我們目前正處2010年以來並由互聯網革命主導的第四輪生產力循環，而生成式AI的落地將很有可能強化此次循環，並支撐美國經濟與AI產業維持長期上升趨勢。美國前面三次的生產力循環分別為19世紀末到20世紀初的電力革命、1950~1970年的戰後重建與汽車革命、1980~2000年的計算機與PC革命；這三次美股年複合增長率達10~15%，AI有望支撐第四輪循環並推升科技股迎來價值重估行情。

各大企業積極進行AI軍備競賽，軍備當中最關鍵者即提供「算力」的伺服器，而台灣即為伺服器重要生產基地。凱基投顧預估2022~2025年全球AI伺服器產值將由150億美元提升至320億美元，年複合增長高達20%，並帶動整體伺服器產值年複合增長達6%。另根據IDC預測，AI相關產業規模2022~2026年之年複合增長率達27%，2026年規模將達3,000億美元。其中硬體占AI支出達50%；最大投資領域為伺服器，占總支出的84%以上。

因此AI概念股類股選擇方面，凱基投顧預期相關硬體廠將率先受惠，在提供AI伺服器「算力」的硬體廠當中最受惠者當屬半導體，因其內涵價值較一般伺服器高出10倍以上，關鍵半導體原件除了GPU外，就屬先進封裝，連帶推升高頻寬記憶體、ABF載板、測試介面等潛在商機。除此，AI亦將帶動伺服器規格升級，帶動相關零組件內涵價值至少提升2~4成，包含散熱、電源供應、CPU插槽、均熱片、銅箔、CCL、PCB、PCIe等。