為了壓制通膨，瑞士央行在過去一年四次上調利率，希望能將通膨壓到0%至2%目標區間。

市場目前預估，央行在六月的下一次會議會將目前的1.5%利率升息25基點(1碼)。

「瑞士的利率仍然很低」，喬丹在瑞士南部Lugano市的一場活動上表示：「我們沒有看到過度緊縮貨幣政策的風險」，「升息也不會損害瑞士的總體金融穩定」。

他表示，實際上，提高利率可以被視為有助於銀行恢復獲利率，進而有助於金融穩定。

「我們曾與瑞士信貸討論過金融穩定問題，但那是不一樣的」，喬丹表示：「這是個別的案例，問題不在於利率，而在於市場參與者對一家金融機構缺乏信任」。

喬丹表示，他過去對於瑞信的提現速度感到擔憂，這種提領現金速度最終導致瑞信獲得瑞銀集團(UBS)的救助和接管；而該接管也是瑞士政府和瑞士央行策劃的一項行動。

「90%的存款在幾天內就花光了」，喬丹說：「這肯定是我們必須非常仔細研究的問題，看看我們能採取什麼措施，來避免這種銀行擠兌情形」。