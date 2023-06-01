人民幣兌美元匯率5月持續走貶，在岸匯價全月總計貶幅逾2.5％。觀察5月31日，在岸人民幣兌美元匯價一度跌破7.11關口。再看到整個5月，人民幣兌美元中間價從6.9240一路下跌至7.0821，單月下跌1581點、跌幅達到2.28％；在岸匯價也從6.9284下跌至月底的7.1065、累計貶幅2.57％。大陸券商認為，人民幣匯率在中美利差收窄預期等影響下，短期仍有貶值壓力。

南銀理財公司研究部主管王強松表示，從對美元指數分析來看，美聯準會的升息週期尚未結束，預計這一趨勢短期難以改變，因此人民幣短期如何止跌仍需關注監管何時出手。他認為本周市場的重點關注PMI與房地產數據變化，但人民幣偏弱格局沒有變化，下周匯價波動區間約在7.05至7.15之間。

方正證券指出，本輪人民幣匯率貶值，主要受大陸國內經濟邊際走弱拖累。由於4月經濟數據走弱，導致人民幣匯率階段性貶值。同時，美元階段性走強和中美利差倒掛加深也對人民幣匯率施加貶值壓力。

據澎湃新聞報導，大陸在岸、離岸人民幣兌美元匯率5月17日先後跌破「7字頭」，為2023年首次，隨後在5月底雙雙跌破7.10關口。