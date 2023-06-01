行政院長陳建仁1日於行政院會上拍板，明年軍公教將加薪4％，同時加碼教研人員學術研究加給（專業加給）調整15％，預計每年將增加320億預算，受惠對象超過75萬人，都將於明年度的中央政府總預算案編列。陳建仁指出，盼藉由本次調薪，帶動民間企業跟進，促使更多國人受惠，共享經濟成長果實。

外界關注軍公教加薪議題，不僅朝野立委表態支持，行政院長陳建仁也稱「持正面看法」，財政部日前也稱軍公教調薪3％，政府財政應可支應。由人事總處召開的軍公教待遇審議委員會日前落幕，據悉，最終報給政院的方案為調薪3％、4％及5％。

行政院發言人林子倫於院會後記者會轉述，陳建仁指出，考量我國2023年經濟成長率較全球及主要經濟體相對穩健，另自2022年調薪以來，消費者物價指數成長幅度至今年底預計將達5％以上，且民間企業平均薪資及基本工資亦持續成長，又為慰勉軍公教人員在過去2年防疫期間的辛勞和貢獻，核定2024年度軍公教員工調薪4％。

陳建仁表示，另外強化延攬、留任教研人員，提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給，及中央研究院相當等級人員專業加給，均調整15％。

陳建仁指出，蔡總統任內已進行3次軍公教員工待遇調整，總計調升11.4％，盼藉由本次調薪，帶動民間企業跟進，促使更多國人受惠，共享經濟成長果實；另外，有關明年基本工資調整，政府會尊重審議委員會的意見，但仍請持續審酌國內整體經濟情勢、物價指數等因素，作為適時調整基本工資的參考，做最合適的評估。

人事總處簡報指出，軍公教待遇調整對象包括軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員，總計約73萬餘人，調整項目為薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項；約聘僱人員為酬金薪點折合率。預計年增約298億（含中央及地方）。

此外，至於加碼教研人員學術研究加給（專業加給）調整15％，人事總處指出，這是教育部因應高教人才斷層危機，提出提升教研人員待遇策略，其中法定薪資部分，「調整公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給15％」，中央研究院相當等級人員專業加給亦比照調整15％，經政院核可併同113年度軍公教員工待遇調整作業辦理。影響人數約2萬餘人，年增經費約22億元。

軍公教自1996年加薪5％後，後續調薪幅度都是3％。2000年以後僅調薪4次，蔡政府任內分別在2018年至2022年調薪3％、4％，分別是賴清德、蘇貞昌擔任閣揆之時。而陳建仁本次拍版軍公教調薪後，就是該族群三年來二度調薪，也是蔡政府上任以來三度調薪。