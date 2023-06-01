時序進入6月，TOYOTA總代理和泰汽車針對COROLLA CROSS汽油版推出限量「TOYOTA獨領風潮」優惠，本月入主就送市價1萬4600元的「dyson百變神級吹風機組」，讓消費者入主好車的同時也能百變造型，輕鬆駕馭各種風格，盡情享受獨領風潮的個性生活。

「dyson百變神級吹風機組」特別之處即是以Air Multiplier氣流倍增科技放大三倍風量，快速吹乾頭髮，並以智慧溫控保護頭髮光澤，打造亮麗髮質，搭配附贈的五種吹嘴使用，更能同步乾髮與吹整造型，輕鬆完成百變風格。

和泰汽車表示，除了贈送「dyson百變神級吹風機組」外，本月入主COROLLA CROSS亦可享60萬高額零利率優惠，讓顧客資金運用更加彈性，購車更輕鬆。優惠活動自即日起至6月底，贈品數量有限，送完為止。詳細優惠活動資訊請至TOYOTA官網：https://www.toyota.com.tw，或洽詢TOYOTA全台展示中心。