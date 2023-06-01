桃園市1名男子和同事發展婚外情，男子竟2度向岳母借車後和小三「車震」，保險套還棄置在車上。妻子崩潰拍下保險套、衛生紙等證據，向小三提告。桃園地院審理後，判小三賠償40萬元。

女子提告，指她和丈夫在2017年結婚，婚育有1子，詎料丈夫竟和同事於2022年發生婚外情，導致她有莫大精神痛苦，為此提告小三並求償80萬元。

女子控訴提供丈夫利用出差時，和小三約在旅館開房間，2人事先還在微信調情，「好想趕快跟你一起洗澡澡」、「抱抱」、「抱抱你親親你」、「再壞壞一下」、「（肥嘟嘟的肚子只給妳躺）當然只有我能躺」。

此外丈夫在2022年7月兩度岳母借車，竟是和小三「車震」，離譜的是完事後的保險套、衛生紙，就直接扔在車上。女子崩潰拍下保險套、衛生紙當證據，並提交給法官當證據。

小三否認2人有婚外情，坦承雖有一起住宿，但並沒有性行為，且指微信對話也無提及相關情事，另外也無法證明車上的保險套是她使用。不過女子聲請鑑定檢體時，小三則拒絕提供檢體。

不過丈夫坦承出軌，法院檢視對話內容，也認為丈夫跟小三並非普通朋友關係，此外小三拒絕提供檢體，也難以對其有利的認定。考量小三明知道同事已經結婚，卻破壞同事和妻子共同生活的圓滿、安全及幸福，導致其妻子受精神上痛苦的程度等，判小三賠償40萬元，可上訴。