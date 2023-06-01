依行政院規劃，預計2025年太陽光電裝置容量達20GW，因此多個縣市大規模開發光電，但引發多起爭議，甚至頻頻傳出光電蟑螂，近期更傳出要推動「綠能發展區」加速推動，地球公民基金會表示，光電的推動要有社會、在地居民理解與支持才能順利推進，呼籲應先提出「能源用地白皮書」再談「綠能發展區」，並支持部分案場應納入個案環評標準。

據統計，截至2022年年底全台光電約完成10.22GW（地面型3.97GW、屋頂型6.25GW），距離2025年的20GW（地面12GW、屋頂8GW）中仍有目標，其中地面型進度更是落後。

地球公民基金會議題主任蔡卉荀表示，政府曾開放農棚光電，但遭質疑假種田真種電後緊急喊卡，蔡政府2016年起開始推動不利耕作地、鹽田等等設置光電，遭質疑光電毀農後，農委會在2020年7月關閉小2甲農地變更、並開始推動漁電共生，但近期漁電共生也衍生多起爭議，經濟部因而承諾擬定「能源用地白皮書」，未料在白皮書未推出之前，再度傳出要推動綠能發展區加速推動。

蔡卉荀說，社會關切的「區位評估與選址」、「農漁產業配套」、「生態保育對策」、「社區知情及公民參與」等…機制還看不到，政府就要放寬農業與土地相關法規，讓人懷疑光電政策未記取過往的教訓。

地球公民基金會議題部專員梁聖岳說，目前台17線西多處土地遭指為「低地力」區，可望設置光電，但與林務局公布的「國土綠網區域保育軸帶」重疊，政府並未說明保育對策，光電設的設置需要明確的規劃與總量管制，以減輕對西部沿海生態的衝擊。

地球公民基金會執行長蔡中岳指出，無論藍綠都支持再生能源發展，但光電蟑螂事件一再發生，代表機制上有問題，呼籲經濟部、農委會、內政部及行政院應系統規劃取代各自找地，以從制度上解決問題。