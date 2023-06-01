New footage of debris falling onto the roadway in #Kyiv on May 29 appeared on the network. pic.twitter.com/HMnwm0yyTj — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2023

俄羅斯發動彈雨攻擊，烏克蘭則以「愛國者」（Patriot）防空系統攔截，而周三在社群媒體公開的新錄影顯示，攔截飛彈的碎片周一墜落基輔鬧區交通繁忙的公路，和來往的車輛擦身而過，險些造成駕駛傷亡。

據《動力》（The Drive）網31日報導，行車記錄器拍攝的錄影畫面顯示，飛彈碎片從天而降，在墜落兩輛車之間的路面時，還撞到紅綠燈，頓時飛彈和紅綠燈碎片齊飛。幾秒鐘後，路面就冒出火光和黑煙。

錄影上記錄的時間顯示，事件發生在上午11:22，而據烏克蘭官員說，當時是俄羅斯5月以來第17次發射彈雨攻擊。而從影像細部看來，攔截俄方飛彈的是「愛國者3型」（PAC-3）防空飛彈。由於它是「碰撞擊殺」（hit-to-kill）型飛彈，因此在撞擊來襲敵方飛彈後，難以預測落點。

⚡️The moment of the fall of the tail section of the PAC-3 CRI interceptor missile of the MIM-104F Patriot PAC-3 anti-aircraft missile system in the Obolonsky district of Kyiv. pic.twitter.com/Glm9TmwG9s — War Monitor (@WarMonitors) May 29, 2023

Photo of a Patriot missile that fell on a busy road

We are waiting for Klitschko's statement about the downed "Dagger,, pic.twitter.com/BKE62Cf133 — Spriter (@Spriter99880) May 29, 2023

而烏克蘭空軍周一（5月29日）說，當天俄軍從北方發射了11 枚「伊斯坎德」-M型（Iskander-M）短程戰術飛彈和「伊斯坎德」- K型巡弋飛彈攻擊基輔，但全數被摧毀。

基輔市軍民行政負責人波普科（Serhiy Popko）在Telegram上發文說，俄軍在夜襲後才6小時，就又對基輔發動飛彈攻擊。而在這次攻擊中，俄軍改變戰術，趁多數居民白天上班和上街時發動攻擊。換句話說，他們的目標顯然是要消滅平民。