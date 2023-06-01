香港男團MIRROR近來是當地最紅的組合，其中的人氣王姜濤在IG上更是有103萬粉絲追蹤，今年4月姜濤受邀參加香港電影金像獎紅毯，與永遠的男神劉德華罕見遇上，被指是香港兩代男神世紀合影，卻遭部分網友酸不明白現在年輕人的審美觀。近日，姜濤推出新作品，受訪時坦言承認去年在《叱咤》頒獎典禮表現失常後，一度要求公司冷凍自己1年，不想再工作。

去年姜濤受邀上《叱咤樂壇流行頒獎典禮2022》表演，因一曲《鏡中鏡》表現失常，引來網友「海嘯式負評」，他隨後神隱多時，今年4月再度受邀參加《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》擔任壓軸嘉賓，他再次演唱《鏡中鏡》雪恥，未料後來又在香港電影金像獎和劉德華合照引來負評，更有人酸「劉天王的氣質真的碾壓」、「所以旁邊那個人是誰」、「下次劉德華和林峰同框的時候再說二代男神好嗎」。

對此，據《東網》報導，姜濤最近上電台訪問時，坦言去年因表現不好，陷入出道5年來的最低潮，過去他都會重放自己的表演檢查，但那次表現不好，讓他完全不敢重放影片，更主動要求公司冷凍他一年，不出新歌，好好沉澱自己的心情。

姜濤表示，後來又被其他典禮邀約開唱，但他第一反應是想要拒絕，因為還沒做好「復出」的準備，但最後決定挑戰自己，重唱先前失敗的歌曲證明實力，幸好後來表演獲得好評。姜濤更表示，去年被罵後，自己閉關時間一度爆肥，他驚覺後便決定爬山減肥，又讀了不少心靈雞湯書籍，才讓自己身心靈充電完畢重回舞台上。