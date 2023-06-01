看好數位發展趨勢，中信銀行擴大服務範圍，與新光證券合作「數證同開」服務，開戶時免跑分行、免重複填表申請開戶、免重複上傳證件。客戶只要於新光證券申請開立證券交易帳戶，同意開戶資料共享，將導引至中信銀行官網，線上申請開立銀行交割帳戶，重複欄位則自動帶入。客戶只需確認資料正確，無需逐一輸入及再次上傳證件，有效節省民眾申請開戶所需時間，證券及銀行服務一站到位，提供民眾便捷且有溫度的數位證券投資體驗。

以往民眾在線上申辦股票投資開戶，須分別開立證券交易帳戶及銀行交割帳戶，中信銀行去年串聯中國信託綜合證券，推出一站式完成開立銀行交割帳戶與證券交易帳戶的「數證同開」服務，可幫助客戶減少填寫近20個欄位，節省客戶一半的申請時間，大幅提升數位通路開戶量。中信銀行與中國信託證券推出「數證同開」服務後，數位通路開戶比例自2021年的四成提升至七成，顯示民眾對資料共享的數位開戶服務接受度提升。