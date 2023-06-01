民進黨前黨工指控自己被性騷擾，時任黨中央婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬卻冷處理。民眾黨立委賴香伶嘆，現實中沒有翁文芳，只有二次傷害的婦女部，民進黨時刻高掛嘴邊的性平意識、黨內的性別平等事務部簡直形同虛設，這樣的人還能位居黨內高層實在令人噁心，希望整個國家對於性別平等不要淪為口號，也不要淪為政治上收割自己的戰果，攻擊別人的議題。

民進黨黨工指控，自身遭到性騷擾，頂著恐懼情緒上報主管，卻遭黨內時任婦女部主任，現任黨副祕書長許嘉恬反問「所以呢？你希望我做什麼？」、「你當下怎麼沒有叫出來？」，甚至以「你的名譽可能受損，我的態度會更冷漠」等言語「勸導」受害人不要啟動黨內性平程序。

賴香伶表示，昨天看到有黨公職女性出來陳述自己受到性騷擾對待，一個民進黨的婦女部主任，現在是副祕書長，在處理的過程真的是讓人家不能接受，第一個是息事寧人的心態，幾乎是過去翻版，就是檢討受害人。

她強調，這樣的事情發生，第一時間最重要就是伸出援手、勇敢的去指陳，甚至是能夠陪過他們走過這樣不堪的事情，但是民進黨的婦女部，或是現在改成性平工作事務部，真的是讓人家覺得，「你們到底過去秉持的性別平等的理念在哪裡，你們自己過去受的訓練還在嗎？」

賴香伶說，不要講什麼造浪者戲劇內的部分，如果今天在民進黨裡面，黨部公職連這種基本的sense都沒有，婦女部原本應該是保護傘，卻勸受害者「息事寧人」，成了二次重傷的加害者，民進黨時刻高掛嘴邊的性平意識、建立的性平事件處理機制，還有黨內的性別平等事務部簡直形同虛設。

賴香伶認為，婦女部主任同樣身為女性，更是婦女權益工作者，竟然在性平事件發生後只想吃案，勸受害者「跳車」，這樣的人還能位居黨內高層實在令人噁心，真是徹底的「說一套、做一套」。

賴香伶呼籲，各政黨之間不要製造政敵的力量這麼洶湧，對於自己內部發生的事情就輕輕放下，應找合理處理的機制，讓當事人的傷害降到最低，不要因為現在選舉期間，就用各種方式要拖過，讓這樣的事件沒有人關注，這當然是民進黨轉移焦點的手法。

賴香伶說，希望這件事情，不管是民進黨自己內部，台北市政府當然也可以出來做一定的協助，希望整個國家對於性別平等不要淪為口號，也不要淪為政治上收割自己的戰果，攻擊別人的議題。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。