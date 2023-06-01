天氣炎熱難耐，許多人一到家就忍不住開冷氣，一名將孩子託給婆家照顧的家長抱怨，今天早上收到孩子傳來的訊息，希望她幫忙付冷氣費，因為阿公不給開冷氣，還把冷氣遙控器藏起來；許多網友都認為老一輩觀念就是這樣，勸她把孩子接回家自己照顧，不過也有人覺得孩子講話不禮貌，網路上吵成一片。

一位媽媽在臉書《爆怨公社》貼出LINE截圖，孩子昨晚一連傳了好幾則訊息，「可以請你繳一下台中的冷氣費嗎」、「我在流汗」、「窗戶打開」、「很熱晚上睡不著」、「然後我吹一兩個小時冷氣」、「阿公把我冷氣遙控器藏起來」。

原PO一早看到訊息無奈表示，「我不是沒付冷氣錢，每周買婆家的水果、生活用品、食品，只差沒買房而已，為什麼要這樣對小孩？到底為什麼要藏遙控器？」

許多網友直言「和長輩住在一起很多習慣都是會衝突的」、「觀念問題，老人家認為就是要省」、「對老人家來說，吹冷氣就是新台幣在飛，妳給多少冷氣費，他們都會覺得省下來最好」、「我婆婆連我們去上廁所她也會把電風扇和電燈關掉，上完廁所回來再開」、「不止冷氣，都不知道為什麼老人連白天開燈都要省」、「這就是寄人籬下的無奈啊」。

不過也有人看了孩子的訊息覺得不禮貌，「小孩對父母這口氣不太對哦」、「小孩這樣跟長輩說話？請尊重屋主，再說現在很多小孩就是大人寵壞的，我覺得阿公未必有錯，如果不能接受阿公阿嬤的模式，就把孩子帶在身邊。」

有網友則表示，「對話內容很明顯是小孩與阿公溝通無效，與家長反映後，相同問題一再發生，再佛系也會有無法忍受的時候，這三代的家庭在溝通上已經有問題，祖輩跟家長無法有效溝通，小孩也是被迫接受這環境。」